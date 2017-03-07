В Мурманске рядом с детским садом сгорел автомобиль БМВ

Сегодня в Мурманске сгорел автомобиль BMW. Пожар произошел во дворе возле детского сада на улице Халатина. Полиция начала проверку. Специалисты не исключают, что машину подожгли умышленно.

В социальной сети появилась информация о том, что на улице Халатина взорвался автомобиль БМВ. В МЧС эту информацию не подтвердили, но сообщили, что возгорание произошло в 3 часа ночи. На место пожара прибыли 2 пожарных расчета. 7 человек тушили автомобиль. Но салон полностью выгорел, спасти автомобиль не удалось. Огонь ликвидировали в 3 часа 40 минут.

В огне никто из людей не пострадал. Но пламя перекинулось на припаркованный рядом автомобиль ВАЗ-2110. Как именно загорелась БМВ, никто из свидетелей пожара не видел. По их словам, машина принадлежит одному из мурманских предпринимателей. Говорить на камеру об этом открыто они отказались, объясняя тем, что «..не хотят лишних проблем».

«Обратила внимание. Думала, что в подъезде что-то горит. А потом увидела этот факел, огромный. Вот такой, как эти деревья высокий был. Вы говорили про хлопок. Был ли взрыв? Первым делом я услышала хлопок, взрыва я не видела. Хлопок я слышала четко. Когда вышла на кухню, раздался второй хлопок. И после второго хлопка я увидела пламя».

Машину на парковке во дворе местные водители заметили около месяца назад. О новом соседе знают мало, но уже успели с ним поссориться.

«Человек ставил машину где можно и где нельзя. В том числе и на чужие очищенные места. Может быть как-то с этим связано. Я не знаю. То есть в вашем дворе могло такое случиться, что из-за парковки сожгли машину? Нет, такого ни разу не было. Но, хотя, тут какие-то скандалы периодически возникали и с криками, и с приездом полиции. Но чтобы жечь машину - такого не было».

От огня у машины сильно пострадала передняя часть. В мастерской официального дилера БМВ в Мурманске специалист пояснил, что причиной пожара мог стать некачественно установленный автозапуск или иная подобная электроника. В полиции не исключают версии, что это мог быть поджог.

Марина Шихова, начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области: «В настоящее время по данному факту проводится проверка. Отрабатываются все версии. В том числе и версия поджога. Назначены соответствующие экспертизы, которые и установят причины возгорания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».