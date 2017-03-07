В Мурманске силовики и правоохранители соревновались в лыжных гонках

4–5 марта в Мурманске прошло традиционное первенство регионального отделения общества «Динамо» по лыжным гонкам среди сотрудников силовых структур и правоохранительных органов Мурманской области.

Коллективы физической культуры Мурманского регионального отделения Общества «Динамо» выставили более 60-ти участников, которые достойно представляли свои организации.

Среди женщин самой быстрой на лыжне стала представительница мурманской полиции Яна Кондрашкина.

У мужчин на дистанции 15 км в возрастной категории до 35 лет 1 место занял Александр Косорыгин (КФК № 8).

Возрастная категория 35–40 лет: 1-е место — Дмитрий Зорин (КФК № 8).

Возрастная категория 40 лет и старше победу одержал Игорь Нилов (КФК № 8).

В рамках первенства по лыжным гонкам среди сотрудников силовых структур и правоохранительных органов Заполярья впервые проводились соревнования среди ветеранов Общества «Динамо» по лыжным гонкам на дистанции 5 км (свободный стиль).

В возрастной категории 50–55 лет с первым результатом финишировал заместитель руководителя УФССП России по Мурманской области Андрей Зубов.

В возрастной категории 55–60 лет победителем стал представитель УФССП России по Мурманской области Виктор Кацан.

Во второй день соревнований спортсмены соревновались в смешанных эстафетных гонках, сообщает Dynamo.Su

По итогам соревнований победу в командном первенстве одержали представители КФК № 8, второе место завоевали представители УФСИН России по Мурманской области, третье место заслужили представители мурманской полиции.