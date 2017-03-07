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В Никеле открывается школа робототехники

20:0107 марта 2017Просмотров: 91

Хотите, чтобы ваш ребенок запрограммировал своего робота вместе с одним из лучших преподавателей России по соревновательной робототехнике? Если вы живете в Заполярном, то у вас будет такая возможность. Во время форума «Город - это мы!» состоялся мастер класс по роботостроению, где было объявлено об открытии в городе школы робототехники.

На мастер-классе дети ознакомились с одной из самых перспективных профессий будущего - программист-робототехник. Сергей Мустафин - московский учитель роботостроения. Он - автор мастер-класса и педагог школы соревновательной робототехники, которая открывается в Заполярном 12 марта. Её учениками станут школьники пятых-девятых классов, занятия будут проходить два раза в неделю.

Сергей Мустафин, педагог: «За это время ребята научатся составлять роботов, составлять простые, а затем и более сложные алгоритмы, разбираться в механике и, как следствие, создавать свои автономные роботизированные системы».

Сейчас идет набор в школу робототехники. Записаться можно через интернет в группе вконтакте «Робототехника в Заполярном». Через неделю за парты сядут четыре группы учеников. Кружок открывается по инициативе компании «Норникель» и Кольской ГМК, занятия для детей будут бесплатными.

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