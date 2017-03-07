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Войска национальной гвардии отразили условную атаку диверсантов на «Атомфлот»

20:0507 марта 2017Просмотров: 152

На «Атомфлоте» провели масштабные учения по отражению атаки диверсантов. В Кольском заливе силы Росгвардии показали как нужно защищать атомные объекты на воде и под водой. Вместе с гвардейцами патрулировали акваторию Марк Протасов и Сергей Расюк.

Атомфлот. Колыбель атомного ледокольного флота России, предприятие, имеющее стратегического назначение. Его охрана и обеспечение безопасности предприятия возложены на плечи военнослужащих особого подразделения. Раньше оно входило во внутренние войска вооружённых сил России, сейчас в национальную гвардию. И сегодня здесь проводятся противодиверсионные учения.

Акватория возле «Атомфлота» - закрытая территория. Приближаться к берегу в этой зоне запрещено на несколько сотен метров и это обозначено во всех навигационных картах. Это судно незримую границу нарушило, идёт без флага и не выходит на связь. Принято решение - брать катер под арест.

Несколько минут, и экипаж задержанного катера уже под прицелом оружия отправляется на берег, судно буксируют в базу. В таких операциях главное действовать слаженно, рассказывает Роман Мозговой. В подразделении он уже 7 лет, попал на службу случайно - увидел объявление в газете, пришёл узнать о работе, так и остался. Свою работу называет интересной, хоть и непростой.

Роман Мозговой, помощник командира катера войск Национальной гвардии по Мурманской области: «Любая работа - это работа и её необходимо выполнять качественно, хорошо. Необходимо поддерживать тёплые отношения в коллективе, потому как мы проходим службу на катерах. И каждый экипаж это семья. Соответственно, более опытные военнослужащие всегда подсказывают вновь пришедшим для прохождения службы определённые тонкости в работе. Помогают им советом, передают личный опыт».

Тем временем становится ясно - зачем люди на катере пробрались в запретную зону. Под водой работает группа диверсантов, на одном из судов заложена бомба.

Вод водой водолазы открывают огонь по условным диверсантам из специального подводного автомата. Все выстрелы точно в цель. Практически сразу на корпусе судна обнаруживается взрывное устройство. Его снимают и обезвреживают. Подобные задачи служащие Нацгвардии выполняют практически с закрытыми глазами.

Валерий Прилуцкий, водолаз войск Национальной гвардии по Мурманской области: «Мы постоянно, каждый день спускаемся, знаем здесь грунт, акваторию, полностью все камни, какие где».

Работа водолазов здесь, на крайнем севере - особое искусство. Подготовка подобных специалистов - практически одинакова по всей стране. Но у нас особое внимание уделяется моральной закалке. Выполнять задачи в воде, которая круглый год имеет температуру +4 градуса, по силам не каждому.

Денис Прямушко, заместитель командира дивизиона катеров войск Национальной гвардии по Мурманской области: «Даже находясь на поверхности, у вас начинают мёрзнуть конечности. Вы начинаете что-то делать. Можно поёжиться или ещё что-то, а водолаз под водой не должен терять контроль, ни в какой ситуации».

Все задачи выполнены, диверсанты обезврежены. Итог учений - подразделения сработали на «отлично», замечаний нет. После короткого отдыха военнослужащие вернутся к патрулированию акватории - как на воде, так и под водой. Охрана такого объекта ведётся в круглосуточном режиме.

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