Возбуждено уголовное дело по факту вчерашнего отравления детей в Кировске

Следователями регионального следственного комитета по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 238 УК РФ «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающей требованиям безопасности».

Как стало известно, с 5 по 6 марта в Апатистко-Кировскую центральную городскую больницу обратились 9 воспитанников детского сада с признаками острой кишечной инфекцией, из которых 1 ребенок госпитализирован в детское инфекционное отделение городской больницы.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщалось ранее, это уже не первый случай отравления детей в Мурманской области за последнее время. В начала марта в детском саду поселка Титан одновременно отравились более тридцати детей.

