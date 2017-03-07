Японский автопроизводитель объявил о начале перехода на электромобили и гибриды

Компания «Honda» на открывшемся Женевском автосалоне объявила о старте реализации новой стратегии под названием Electric Vision.

Идея плана заключается в том, что Honda в ближайшее десятилетие доведет долю «электрифицированных» автомобилей в структуре продаж своих машин в Европе до 2/3.

К «электрифицированным» автомобилям в компании относят гибриды, электромобили и машины с двигателями на водородных топливных ячейках.

В соответствии с политикой Electric Vision компания добавит гибридные версии в гамму большинства своих моделей.

Кроме того, «Honda» рассчитывает добиться снижения цены на электромобили и водородные модели и развивать сеть водородных заправок по всему Старому Свету, сообщает drom.ru.





