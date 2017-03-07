Завтра в Мурманской области в основном без осадков

Переменная облачность. Ночью без осадков, местами дымка, изморозь, днем местами небольшой снег. Ветер южный, юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях -17-22°, днем от -4 до +1°. Гололедица.

Прогноз погоды на 8 марта по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -12..-14 -2..-4 без осадков небольшой снег Умба -10..-12 -2..-4 без осадков небольшой снег Полярные Зори -13.-15 -2..-4 без осадков небольшой снег Апатиты -13..-15 -1..-3 без осадков небольшой снег Кировск -9..-11 -1..-3 без осадков небольшой снег Ковдор -15..-17 0..-2 без осадков небольшой снег Мончегорск -11..-13 -4..-6 без осадков небольшой снег Ловозеро -14..-16 -4..-6 без осадков без осадков Оленегорск -14..-16 -4..-6 без осадков без осадков Никель -11..-13 -3..-5 без осадков без осадков Заполярный -12..-14 -2..-4 без осадков небольшой снег Североморск -8..-10 0..-2 без осадков небольшой снег Мурманск -8..-10 0..-2 без осадков небольшой снег

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 8 марта