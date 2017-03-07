Завтра в Мурманской области в основном без осадков

Переменная облачность. Ночью без осадков, местами дымка, изморозь, днем местами небольшой снег. Ветер южный, юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях -17-22°, днем от -4 до +1°. Гололедица.
Прогноз погоды на 8 марта по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-12..-14
|
-2..-4
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Умба
|
-10..-12
|
-2..-4
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Полярные Зори
|
-13.-15
|
-2..-4
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Апатиты
|
-13..-15
|
-1..-3
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Кировск
|
-9..-11
|
-1..-3
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Ковдор
|
-15..-17
|
0..-2
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Мончегорск
|
-11..-13
|
-4..-6
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Ловозеро
|
-14..-16
|
-4..-6
|
без осадков
|
без осадков
|
Оленегорск
|
-14..-16
|
-4..-6
|
без осадков
|
без осадков
|
Никель
|
-11..-13
|
-3..-5
|
без осадков
|
без осадков
|
Заполярный
|
-12..-14
|
-2..-4
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Североморск
|
-8..-10
|
0..-2
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Мурманск
|
-8..-10
|
0..-2
|
без осадков
|
небольшой снег
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 8 марта
|
Температура воздуха
|
утром -8..-10
|
днем -1..-3
|
вечером 0..-2
|
Осадки
|
без осадков
|
без осадков
|
небольшой снег