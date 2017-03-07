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Завтра в Мурманской области в основном без осадков

12:5907 марта 2017Просмотров: 149

Переменная облачность. Ночью без осадков, местами дымка, изморозь, днем местами небольшой снег. Ветер южный, юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях  -17-22°, днем от -4 до +1°. Гололедица.

Прогноз погоды на 8 марта по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-12..-14

-2..-4

без осадков

небольшой снег

Умба

-10..-12

-2..-4

без осадков

небольшой снег

Полярные Зори

-13.-15

-2..-4

без осадков

небольшой снег

Апатиты

-13..-15

-1..-3

без осадков

небольшой снег

Кировск

-9..-11

-1..-3

без осадков

небольшой снег

Ковдор

-15..-17

0..-2

без осадков

небольшой снег

Мончегорск

-11..-13

-4..-6

без осадков

небольшой снег

Ловозеро

-14..-16

-4..-6

без осадков

без осадков

Оленегорск

-14..-16

-4..-6

без осадков

без осадков

Никель

-11..-13

-3..-5

без осадков

без осадков

Заполярный

-12..-14

-2..-4

без осадков

небольшой снег

Североморск

-8..-10

0..-2

без осадков

небольшой снег

Мурманск

-8..-10

0..-2

без осадков

небольшой снег

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 8 марта

Температура воздуха

утром  -8..-10

днем -1..-3

вечером 0..-2

Осадки

без осадков

без осадков

 небольшой снег
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