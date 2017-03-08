Губернатор Мурманской области Марина Ковтун поздравила северянок с Международным женским днем

Дорогие северянки!





Поздравляем вас с Международным женским днем 8 марта!



Возникший больше века назад, этот праздник изначально был посвящен солидарности женщин в борьбе за экономическое, социальное и политическое равноправие. И за прошедшее столетие представительницы прекрасного пола освоили профессии, прежде считавшиеся исключительно мужскими, успешно доказав свое право управлять автомобилем, самолетом, космическим кораблем и даже государством – в наши дни все больше женщин работает в таких сферах, как политика, государственное управление, бизнес. Все это не отменяет главного предназначения женщины – быть матерью. Получив равные права и работая наравне с мужчинами, женщины продолжают вести дом и воспитывать детей. Чрезвычайно важно, что сочетание этих сфер не только дает возможность раскрыть все грани талантов представительниц прекрасного пола, но также позволяет добиваться в каждой из них результатов, без которых мы уже не можем представить ни личную, ни общественную жизнь.



Милые наши женщины – жены, матери, сестры, подруги! Спасибо за ваш труд! За готовность решать самые сложные и ответственные задачи! За умение привносить в повседневную жизнь чувство созидательной любви и гармонии! От всей души желаем вам крепкого здоровья, красоты и обаяния, счастья и любви!





Губернатор Мурманской области Марина Ковтун



Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой



Федеральный инспектор Андрей Бодягин

по Мурманской области