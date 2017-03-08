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Нетривиальный подход к 8 Марта! Мужчины-руководители лихо поздравили всех женщин Мурманской области не сказав ни слова (видео)!

12:2908 марта 2017Просмотров: 703


Нетривиальный подход к поздравлению проявили мужчины - руководители Мурманской области. Они снялись в специальном праздничном ролике, посвященном Международному женскому дню. Текст поздравления был заранее написан на плакатах, так что мужчины просто держат в руках таблички с теплыми словами и пожеланиями.

В ролике снимались и заместители губернатора Мурманской области, и министры, и глава Мурманска, и депутат Государственной Думы, и мурманские законодатели, и представителиобщественных организаций.

В некоторых случаях текст идеально подходит к должности поздравляющего мужчины. Так, например, здоровья желает министр здравоохранения Валерий Перетрухин, карьерного роста Дмитрий Филиппов, что весьма символично, ведь несколько
месяцев назад он стал главой Мурманска. Плакат с пожеланием легкого жизненного пути держит в руках министр транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Соснин. Молодости желает неутомимый руководитель Дома молодежи Леонид Мостовой, а больше улыбок дарит депутат Герман Иванов, капитан команды КВН Сборная Мурманска.

Герману и принадлежит идея ролика. И сегодня эти позравления женщины смогут увидеть не только в интернете, но и в эфире телеканала ТВ21+, который стал обязательным общедоступным региональным телеканалом в Мурманской области.

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