Букет для автоледи. Праздничная акция состоялась в Мурманске

Сбавьте скорость, прижмитесь к обочине. В центре города дорожные полицейские остановили десятки автомобилей. Причина тому - Международный женский день.

Солнце светит, настроение весеннее, но, вдруг, свисток и просят остановиться. Повод - приятный - подарки и поздравления с праздником весны. По статистике, за рулём каждого третьего автомобиля - женщина.



Елена Вечёркина, генеральный директор «Русское радио» и DFM-Мурманск: «Я от лица радиостанции «Русское радио» и DFM-Мурманск хочу поздравить всех женщин, наших мурманчанок с праздником 8 марта. Хочу пожелать солнечного, весеннего настроения. Чтобы в каждом доме был уют, благополучие, и чтобы этой весной каждый мужчина совершил подвиг для своей любимой женщины».



Дорожные полицейские напомнили о правилах движения и безопасности на дорогах.



Александр Игнатович, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД по Мурманской области: «Прекрасная половина человечества к этой акции относится довольно приятно. Ну, и обещают нам передвигаться аккуратно по улицам города в соответствии с правилами дорожного движения.

Мужчины и женщины водят одинаково, хотя, знаете, женщины, наверно более аккуратно ездят в силу своих женских особенностей».



Каждой девушке - цветы, ну и косметика, правда, для автомобиля. Подарки дамам приятные и нужные. Авто леди довольны.



Елена Саенкова: «Правила не нарушаем, брат мой профессиональный гонщик. Так что у нас вся семья за рулём».



Елена Гордюшова: «Любви! Не на дорогах, а везде любви. А на дорогах внимания».



Десятки букетов, сотни подарков. Радовать прекрасных автолюбительниц в Международный женский день - уже много лет. «Русское радио» будет и впредь поддерживать традицию с приятными сюрпризами.