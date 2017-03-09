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Депутаты Мурманской областной думы встретились с датскими парламентариями

14:4109 марта 2017Просмотров: 174

Делегация во главе с Председателем Комитета по внешней политике Парламента Дании Сёреном Эсперсеном прибыла в Мурманск в рамках рабочего визита в Россию. Тема визита: развитие Арктического региона, инфраструктуры, защита окружающей среды в Арктике.

В мероприятии участвовали: председатель областной думы Сергей Дубовой, первый заместитель председателя думы Владимир Мищенко, заместитель председателя думы Наталия Ведищева, чрезвычайный и полномочный посол Королевства Дания в Российской Федерации г-н Томас Винклер, представитель МИД России в Мурманске.

Приветствуя гостей, Сергей Дубовой отметил важность сохранения межпарламентских контактов: «Именно в процессе такого общения возникает доверие между избранными представителями, которое является своеобразным «локомотивом» в международных отношениях. Мы открыты для самого широкого взаимодействия с зарубежными коллегами. Надеюсь, что и наша сегодняшняя встреча будет содействовать укреплению контактов между Мурманской областью и Данией на благо наших жителей».

О надежде на укрепление доброго сотрудничества между нашими регионами говорил и Председатель Комитета г-н Сёрен Эсперсен.

«Мы видим, что существует сильная политическая воля между арктическими державами развивать дальнейшее сотрудничество», - подчеркнул он.

Сергей Дубовой рассказал об особенностях нашего региона, полномочиях и основных направлениях деятельности Мурманской областной думы.

Спикер также ответил на вопросы зарубежных гостей. В частности, датские парламентарии интересовались проблемами изменения климата, полномочиями региона и федерального центра в части налоговой политики, вопросами утилизации ядерных отходов.

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