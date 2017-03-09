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Экс-директор базы «Звездочка» приговорен к 9 годам колонии и крупному штрафу за растрату 50 млн рублей

13:5709 марта 2017Просмотров: 229

Суд в Мурманской области приговорил бывшего гендиректора производственно-технической базы «Звездочка» к девяти годам колонии и штрафу в 900 тысяч рублей за перевод на счета фирм-однодневок около 50 миллионов рублей, предназначенных для ремонта кораблей Северного флота.

В 2015 и 2016 годах бывший гендиректор предприятия «СПТБ «Звездочка» уже был осужден за хищения бюджетных средств на ремонт подводных лодок и надводных кораблей СФ, а также уклонение от уплаты налогов.

«По совокупности преступлений коммерсант приговорён к лишению свободы сроком на 9 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 900 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что бывший гендиректор, используя служебное положение, в 2009-2010 годах заключал фиктивные договоры с фирмами – «однодневками», а также подставными лицами, ведущими асоциальный образ жизни.

На их расчётные счета он перевёл свыше 50 миллионов рублей, полученных в рамках госконтрактов с Минобороны России на работы по восстановлению технической готовности тяжелых атомных ракетных крейсеров «Пётр Великий» и «Маршал Устинов», большого противолодочного корабля «Адмирал Чабаненко» и ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Екатеринбург».

Как утверждают следователи, деньги мужчина обналичил и использовал по своему усмотрению, сообщает РИА Новости.

В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по статье «присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере».

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