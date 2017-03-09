Глава «Норникеля» Владимир Потанин посетил Талнахскую обогатительную фабрику

Проект реконструкции Талнахской обогатительной фабрики в значительной степени предопределит дальнейший успех инвестиционной программы «Норникеля». Об этом рассказал президент ГМК Владимир Потанин во время своей рабочей поездки в Норильск.

Глобальная модернизация Талнахской обогатительной фабрики началась в 2013 году. Сегодня здесь завершилась реконструкция уже второго пускового комплекса. По тому, насколько чётко и быстро удастся вывести производство на проектные показатели, будет зависеть скорость и успешность образования на Талнахе крупнейшего в мире обогатительного и металлургического комплекса. Поэтому, по словам главы «Норникеля», перед коллективом стоят исключительно важные задачи.



Владимир Потанин, президент-председатель правления ПАО ГМК «Норильский никель»: «Люди должны понимать, что от их работы сейчас зависит судьба не только данного пускового комплекса, но и в значительной степени они сейчас своими руками предопределяют будущее конфигурации нашего производства на ближайшие пять-семь лет».



По словам главы «Норникеля», руда на Талнахе уникальная, а значит нужно обеспечить исключительно конкурентные и уникальные условия для производства. К 2023 году на эти цели планируется израсходовать примерно триллион рублей.



Владимир Потанин, президент-председатель правления ПАО ГМК «Норильский никель»: «Это откроет нам путь к увеличению добычи руды и к сохранению лидерских позиций «Норильского никеля» в индустрии».



В вопросах экологии компания так же перешла от слов к делу. Есть ясное понимание, как и когда будут достигнуты результаты - снижение в Норильском промышленном районе выбросов вредных веществ в атмосферу на 75 процентов. Так и будет, отметил Владимир Потанин. Ведь проведение инвестиционной программы, направленной на изменение облика промышленного производства, неразрывно связано с решением экологической проблемы.



Владимир Потанин, президент-председатель правления ПАО ГМК «Норильский никель»: «Согласно докладу, который компания представила президенту страны, эта программа полностью должна быть завершена к 2023 году. Она основана на глубокой модернизации производства. Экологические проблемы района невозможно решать без глубокой модернизации производства. Одно следует за другим».



Так же Владимир Потанин посетил передвижную фотовыставку «Лето на плато Путорана», расположенную в фойе Талнахской обогатительной фабрики. Это первая подобная мобильная выставка, которую по некоторым оценкам, увидит порядка десяти тысяч работников.

Организаторы рассчитывают, что выставка вдохновит северян увидеть лето на плато Путорана уже не на снимках, а вживую. А сотрудники заповедников Таймыра помогут составить маршрут и даже сопроводить до места.