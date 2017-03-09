Министр иностранных дел Норвегии надеется встретиться с Лавровым в Архангельске в марте

Глава МИД Норвегии Берге Бренде заявил, что надеется встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на международном форуме «Арктика – территория диалога», который пройдет в Архангельске в конце марта.

«Соседство с Россией на севере – это постоянный и важный фактор в норвежской политике развития северных территорий. Норвегия хотела бы сохранять добрососедские отношения. Я с нетерпением жду встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым во время арктического форума в марте», — отметил Бренде в своем ежегодном обращении к парламенту королевства, текст которого приводится на сайте МИД Норвегии.

Министр отметил также, что политика Норвегии является неизменной, последовательной и предсказуемой. Он подчеркнул, что вместе с другими арктическими государствами Норвегия стремится поддерживать стабильность в арктическом регионе.

«Норвегия и Россия развивают сотрудничество в таких сферах, как ядерная безопасность, охрана окружающей среды и сохранение водных биоресурсов на севере», — сказал глава МИД Норвегии.

Кроме того, он отметил сотрудничество береговых служб и «народную дипломатию».

Среди успехов сотрудничества Бренде отметил договоренность о расширении безвизовой зоны (в нее вошел поселок Нейден на норвежской территории), а также общие усилия по пресечению потока беженцев через границу, сообщает РИА Новости.

В ближайшее время будет подписано соглашение о сборе сейсмических данных у границы, добавил Бренде. Кроме того, ожидается встреча представителей трех комиссий: по экономике, охране окружающей среды и ядерной безопасности.

«Сотрудничество в области науки и образования также успешно», — добавил министр.