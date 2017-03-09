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Молодых китайцев заманят северным сиянием Заполярья

14:2809 марта 2017Просмотров: 195

В Москве 10 марта пройдет V Российско-китайский туристический форум. Специалисты обсудят разные аспекты двустороннего взаимодействия. От привлечения китайских болельщиков на футбольные Кубок конфедераций-2017 и ЧМ-2018 до развития выездного туризма из России в Китай. А особый интерес представляет продвижение российского туристического продукта в соцсетях КНР, сообщают Известия.

Этому будет посвящена отдельная сессия, в рамках которой спикеры как с российской, так и с китайской стороны расскажут об особенностях интернет-площадок Поднебесной. Модератор сессии, руководитель национального туристического офиса Visit Russia в Шанхае Евгений Панченко пояснил «Известиям», чем отличаются китайские соцсети и как будет выстроена работа с ними.

— Как только вы въезжаете в Китай, будьте готовы к тому, что доступ в Facebook там будет заблокирован, доступ в Google — тоже и в Instagram вы не сможете войти. Однако в этой стране действуют собственные социальные сети с определенными национальными особенностями, — сказал Евгений Панченко.

Самая крупная, объединяющая порядка 1 млрд зарегистрированных пользователей (впрочем, активны далеко не все), — это мессенджер и мобильная система для передачи текстовых и голосовых сообщений WeChat. Далее идет Weibo с несколькими сотнями миллионов пользователей — примерный аналог Twitter. Есть в Китае и аналог YouTube под названием Youku.

— Для продвижения российского туризма в основном планируется использование Weibo. Эта сеть более открытая. Поэтому многие мировые бренды, выходя на китайский рынок, заводят там свои страницы. Национальные туристические офисы разных стран — не исключение, — отметил Панченко.

Продвижение России в Китае происходит совместными усилиями Ростуризма, подведомственного ему национального маркетингового центра Visit Russia и двух его представительств в Пекине и Шанхае, МИД РФ и профессионалов рынка, в частности профобъединения в сфере российско-китайского туризма «Мирбезграниц».

Продвижение России в целом будет строиться на создании хорошего, всеобъемлющего и активного портала о туризме в нашей стране на китайском языке. После этого возможна и более таргетированная реклама. Для чего больше подойдет WeChat.
На миллионы фолловеров представители российской туриндустрии пока не рассчитывают, но на тысячи — точно.

Также активное продвижение в сети призвано исправить существующий перекос в сторону китайских туристов-пенсионеров. Именно они сейчас составляют львиную долю турпотока в Россию. Они традиционно интересуются «красными маршрутами» (по местам событий, связанных с коммунизмом), Москвой и Петербургом. Зато китайская молодежь, сидящая в интернете, не так идеологизирована и легче на подъем. Молодые китайцы чаще склонны выбираться куда-то кроме двух российских столиц, любят приключенческий и экологический туризм.

— Поэтому в числе тех направлений туризма в России, которые мы собираемся продвигать в китайском сегменте интернета, — Байкал, Якутия, Камчатка, Мурманская область, где можно увидеть северное сияние. В целом среди молодежи можно больше рекламировать зимний, «белый туризм», а не «красный», — пояснил Панченко.

Как рассказывал в интервью «Известиям» руководитель Ростуризма Олег Сафонов, 2017 год станет для нашей страны особенно богатым на туристов из Поднебесной.

Он отмечал также, что ведомство планирует начать активную работу с аудиторией Weibo и WeChat совместно с МИД РФ. Кроме того, в 2017 году планируется перевести на китайский язык национальный туристический портал Russia.Travel, который сегодня доступен только на русском и английском.

В целом Китай называют одним из самых привлекательных туристических рынков мира. Лидирующее положение КНР занимает и по объемам въездного турпотока в нашу страну. За девять месяцев 2016 года граждане КНР совершили около 1,1 млн туристических поездок в Россию, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



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