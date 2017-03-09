На форуме «Город – это мы!» в Заполярном решали, как сделать из бабушек городских активистов

Если сделать бабушек социально активными, то мы получим неиссякаемый ресурс. Таким мнением поделился с жителями Мончегорска и Печенгского района Василий Дубейковский - спикер форума социальных технологий «Город - это мы!», который состоялся в Заполярном. Форум организовали компания «Норникель» и Кольская ГМК для того, чтобы его участники учились сами делать жизнь в городе интереснее.

Автор креативной сессии Василий Дубейковский - один из ведущих в России специалистов по брендингу и автор проектов, которые не относятся к его профессиональной деятельности. Один из них - продвижение идеи о том, что бабушки - это главный социальный ресурс города, который просто необходимо использовать.



Василий Дубейковкий, автор креативной сессии: «Ко мне приезжала тёща, она является бабушкой моей дочки, соответственно. И она пока была у меня в городе, в Урюпинске я живу, наш город называется «Столица провинций», она мне успела связать вот такой свитер с логотипом нашего города - «Урюпинск - столица провинций». Собственно, именно это меня и натолкнуло на эту идею - то, что бабушка, которая даже не живет в моем городе, приехала, связала свитер, и я теперь буду везде ходить и продвигать свой город».



Идея проста. Каждый третий житель России - пенсионер. У них больше свободного времени, чем у молодежи, больше опыта и гораздо больше потребность быть услышанными и общаться. И мы редко рассматриваем их как актив.



Василий Дубейковкий, автор креативной сессии: «Мы всё больше собираемся на каких-то урбанистических форумах, куда приходят хипстеры с бородками и думают, как бы тут открыть классную кофейню и сделать велосипед. Но бабушки могут в этом очень сильно помочь. И кофейню открыть, и правильно сварить кофе, и показать, как кататься на велосипедах. У нас в городе почти все бабушки ездят на велосипедах. То есть, идея пришла, потому что есть ну очень большое количество людей в городе, которые обладают всем набором для того, чтобы быть социально активными, им просто нужны драйверы».



Василий с участниками форума подумали, как дать городским бабушкам этот самый драйвер. Василий рассказал об опыте Урюпинска, где он организовал школу социальной активности - фестиваль с мастер-классами по современным тематикам. Как он сказал, за 4 года через школу прошли полторы тысячи пенсионеров, и большинство из них стали активно участвовать в жизни города.