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На Северном флоте отрабатывают прыжки с парашютом

20:0509 марта 2017Просмотров: 166

На Северном флоте начались практические занятия по парашютно-десантной подготовке. Прыжки с парашютом отрабатывают десантно-штурмовые и разведывательные подразделения сухопутных и береговых войск.

В каждой группе 20-30 человек: разведчики, мотострелки, морские пехотинцы. Все они сначала прошли десантную подготовку на наземном тренажере, получили допуск, и теперь им предстоит прыгнуть с парашютом с военно-транспортного Ан-26. Диапазон высот разный - от 500 до 1200 метров, в зависимости от поставленной задачи.

Прыжки идут в светлое время суток с соблюдением допустимых параметров скорости ветра и температуры. Десантно-штурмовые подразделения морской пехоты после десантирования в полной боевой выкладке, еще проводят тренировки по обороне района высадки, а затем - захвата и удержании укрепленных огневых точек.

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