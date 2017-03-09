Недобросовестный житель Оленегорска одолжил у знакомой деньги и не стал их возвращать

В отдел оленегорской полиции обратилась 18-летняя местная жительница.

Девушка рассказала полицейским, что некоторое время назад дала в долг 15 тысяч рублей своему знакомому.

В условленное время молодой человек долг не вернул и начал скрываться от заявительницы.

Полицейскими был установлен и опрошен 20-летний местный житель.

Северянин сознался в содеянном и пояснил, что получив деньги, не намеревался их возвращать, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Мужчине грозит до двух лет колонии.