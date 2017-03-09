«Норникель» дал старт проекту «Кадровый резерв» для сотрудников Кольской ГМК и «Печенгастроя», стремящихся построить карьеру в компании. В Мончегорске состоялся первый семинар-тренинг для участников кадрового резерва и их наставников, сообщает kn51.ru.



Последовать примеру коллег



Кадровый резерв необходим быстроразвивающимся предприятиям, к которым относятся «Норникель» и его «дочки» - Кольская ГМК и «Печенгастрой». Как сказала на открытии тренинга директор департамента персонала КГМК Анастасия Перфильева, главная ценность компании - это люди, компетентные сотрудники, готовые проявлять на производстве свои профессиональные качества.

- Мы запустили проект обучения резервистов для того, чтобы придать им уверенности в собственных силах, вовлечь в культуру производства. Мы заинтересованы в том, чтобы наши сотрудники развивались, - подчеркнула Анастасия Перфильева. - Именно для этого мы отобрали из сотен претендентов самых лучших. Кадровый резерв - это шанс пойти по карьерной лестнице. Я сама начинала путь резервиста с должности рядового инженера по организации нормирования труда теплоэлектроцентрали.

Помочь построить карьеру

Участниками стартового вовлекающего тренинга проекта «Кадровый резерв» стали перспективные сотрудники, прошедшие оценочные мероприятия и показавшие самые высокие результаты, а также уже опытные работники, построившие карьеру в компании, которые готовы стать их наставниками. Отбор резервистов осуществлялся по итогам тестирования, выявляющего уникальность специалистов и наличие у них способностей проявить себя в управленческой деятельности. Всего из более пятисот кандидатов было отобрано порядка 60 резервистов из КГМК и «Печенгастроя».

К проведению стартового мероприятия были привлечены независимые московские бизнес-тренеры, сотрудничающие с «Норникелем» и имеющие большой опыт в подготовке управленческих кадров и мотивировании к проявлению лучших профессиональных качеств.



- Кадровый резерв - это программа о возможностях. Попасть в кадровый резерв еще не означает, что путь уже предначертан. Программа дает выбор. И если есть желание двигаться вперед мы покажем, как это делается и объясним для чего это нужно, - рассказал Kn51 бизнес-тренер Андрей Егоров. - Карьера воспринимается двояко. Первое - это потребность человека в росте, изменении своего статуса. Второе, карьера - как сфера интересов корпорации. С точки зрения самого человека, это осознание своих потребностей, мотивов и возможностей. С точки зрения компании, карьеру специалистов можно сравнить с геологоразведкой. Нужно найти месторождение людей, распознать таланты и поставить на те позиции, которые позволят получить максимум эффективности и результата.



- Тут речь идет о желании. И если ребята захотят двигаться дальше, то «Норникель» их поддержит и поможет получить знания, необходимые для дальнейшего развития, - уверен бизнес-тренер Раф Ахметов. - Компания внедряет разные образовательные программы. Они ориентированы не только на самих работников, но и на студентов. Все мы знаем о «Профстарте», позволяющем старшекурсникам закреплять теоретические знания на практике в условиях реального производства. А кто не слышал о потанинских стипендиях? Все это уникальные масштабные образовательные вливания в потенциальных работников, которые

«Норникель» не прекращает даже в кризисных для экономики условиях. В этом уникальность Компании.

Предстоит большая работа

Развивающая программа для участников кадрового резерва рассчитана на 2 года. Стартовый семинар-тренинг заложил ее фундамент. Участники играли в интерактивные деловые игры, рисовали портрет успешного сотрудника и дискутировали на круглых столах.



- Далее предстоит большая работа, включающая взаимодействие с кураторами, ответствующими за индивидуальное развитие каждого резервиста непосредственно на производстве, - пояснил начальник отдела развития персонала департамента персонала КГМК Вадим Плотников. - Кроме того, запланирован теоретический раздел, направленный на развитие профессиональных компетенций и управленческих навыков, в нем подразумевается несколько форм обучения, это дистанционный вариант, вебинары и непосредственные контактные тренинги. «Норникель» устанавливает амбициозную цель проекту - по окончании двухгодичного периода 70% резервистов должны стать руководителями линейного уровня. Подводя итоги стартового тренинга, хотелось бы отметить одну из ключевых его тем: «успешная Компания - успешный сотрудник».



Одним словом, впереди еще много всего предстоит. Резервисты и их кураторы берутся за это с энтузиазмом.

Валерий Ларионов, заместитель начальника по строительству цеха ремонта «Печенгастроя»:

- Участвую в программе подготовки кадрового резерва в качестве наставника. Это для меня новое качество, и я обретаю новый опыт. Стартовый тренинг-семинар был полезным. Думаю, дальше все будет не менее интересно.



Игорь Шайтанов, старший мастер участка «Печенгастроя»:

- Молодежь активна. Раньше я этого не замечал, но и в таких мероприятиях не участвовал. Думаю, если эта программа будет развиваться, то будет видно из каких резервистов делать руководителей. А кадровый резерв компании нужен обязательно. И для того, чтобы выбрать лучших, такие мероприятия необходимы.

Степан Шуткин, электролизник водных растворов цеха электролиза никеля КГМК:

- Конечно, хочется построить карьеру, внести свой вклад в развитие Компании. Тружусь в КГМК седьмой год, и связываю с нею свое будущее.







Фото kn51.ru





