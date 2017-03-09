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О развитии Арктики на самом высоком уровне. Мурманская область готовится принять участие в международном форуме

20:1209 марта 2017Просмотров: 201

Мурманская область готовится представить себя на международном инвестиционном форуме «Арктика - территория диалога». Он пройдет в конце марта в Архангельске.

Предыдущий международный форум по Арктике состоялся четыре года назад в Салехарде. С тех пор в арктической повестке страны произошли изменения. Последние тенденции и приоритеты обсудят на самом высоком уровне в Архангельске.

Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Это будет уже четвертый форум «Арктика - территория диалога», в нем примут участие председатель госкомиссии по вопросам развития Арктики, зампредседателя правительства России Дмитрий Рогозин и президент России Владимир Путин».

Программа форума будет включать в себя два пленарных заседания: «Арктика - территория для жизни» и «Человек в Арктике», а также девять тематических сессий по трем ключевым направлениям: «Человеческий капитал», «Устойчивое развитие Арктики» и «Наука и технологии».

Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Нам есть что представить на форуме, многое необходимо будет там обсудить, надеемся что узнаем что-то новое, что рассматривается на федеральном уровне в отношении арктической зоны РФ».

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин поручил миноэкономразвития и министерству развития промышленности и предпринимательства основательно подготовиться к предстоящему форуму, необходимо представить основные интересы нашего региона, ведь Мурманская область позиционирует себя как важнейшая составляющая арктической зоны России.

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