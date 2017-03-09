Они пили кровь у динозавров. В художественном музее откроется выставка «Доисторические насекомые в янтаре»

9 марта в 17.00 в Мурманском областном художественном музее откроется выставка натуральных янтарных инклюзов «Доисторические насекомые в янтаре».



На выставке будут представлены насекомые, в первозданном виде сохранившиеся до наших дней в натуральном янтаре - сукцините, возраст которого составляет 40-50 миллионов лет. В этот период после вымирания большого количества рептилий начался бурный расцвет доисторических млекопитающих.



Каждый экспонат выставки содержится в стеклянной пирамиде, снабженной точечной подсветкой и ювелирными системами линз, позволяющими рассмотреть обитателей древнего мира с детализацией до ворсинки.



Выставка будет работать до 21 мая.