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Они пили кровь у динозавров. В художественном музее откроется выставка «Доисторические насекомые в янтаре»

11:3009 марта 2017Просмотров: 520

9 марта в 17.00 в Мурманском областном художественном музее откроется выставка натуральных янтарных инклюзов «Доисторические насекомые в янтаре». 

На выставке будут представлены насекомые, в первозданном виде сохранившиеся до наших дней в натуральном янтаре - сукцините, возраст которого составляет 40-50 миллионов лет. В этот период после вымирания большого количества рептилий начался бурный расцвет доисторических млекопитающих.

Каждый экспонат выставки содержится в стеклянной пирамиде, снабженной точечной подсветкой и ювелирными системами линз, позволяющими рассмотреть обитателей древнего мира с детализацией до ворсинки. 

Выставка будет работать до 21 мая.

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