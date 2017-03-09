16+
:-4°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Подрядчик, который восстанавливал дом на Марата, 6 после взрыва бытового газа, сорвал сроки работ

20:0609 марта 2017Просмотров: 512

После взрыва бытового газа стены - возвели, а квартиры не доделали. Подрядчик, который занимался восстановлением аварийного дома на Марата, 6 в Мурманске, не уложился в срок и сорвал работы. Теперь ищут новых строителей. Сколько стоит - отремонтировать разрушенные помещения и когда жильцы смогут вернуться домой - расскажут Наталья Алексеенко и Константин Кабанец.

Сейчас мы находимся в той самой квартире на 5 этаже, где и произошел взрыв. Стены уже полностью восстановлены, восстановлены и перекрытия. Посреди помещения установлен новый полотенцесушитель, кстати, он уже теплый.

Это не ноу-хау архитекторской мысли, просто по идее в этом месте должна быть перегородка - между ванной и кухней, а уже на ней - змеевик. Вот только этой стенки пока нет. Как нет межкомнатных перегородок и в других квартирах. По словам директора управления капстроительства, выйти на финишную прямую и уже приступить к последним работам перед отделкой помещений должны были в еще декабре прошлого года. Но подрядчик серьезно подвел.

Наталья Левченко, директор управления капитального строительства Мурманска: «Подрядная организация, которая выполняла аварийно-восстановительные работы по восстановлению перегородок, она нарушили сроки, подвела, в связи с чем, мы вынуждены были применить процедуру одностороннего отказа. В настоящее время этот подрядчик размещен в реестре недобросовестных подрядчиков. А мы вынуждены искать нового подрядчика, проводить новый конкурс».

Взрыв газа на Марата, 6 произошел 17 июня 2016 года. По рассказам очевидцев, было два хлопка. По одной из версий, вначале замкнуло электрическую проводку, начался пожар, а уже от высокой температуры взорвался газ. Выгорели несколько квартир на пятом и шестом этажах. Пострадали еще несколько соседних. Всех жильцов переселили. Вскоре начали аварийно-восстановительные работы. Сначала поврежденные взрывом стены пришлось разрушить, а потом уже возвести новые.

Сейчас, по словам специалистов, в доме на Марата, 6 находиться абсолютно безопасно. Все несущие конструкции уже восстановлены. Кроме того, смонтированы трубы, здесь новая система водо- и газоснабжения и отопление уже дали. Перед отделкой нужно все как следует просушить.

В квартире на 4 этаже рабочие даже начали ставить межкомнатные перегородки. Правда, так все и бросили на полпути.

Наталья Левченко, директор управления капитального строительства Мурманска: «Это строительный материал только на эту квартиру, где они не завершили работу. Следующий подрядчик будет покупать материал и доделывать. Скажите, а по цене вопроса - это дорого? Всего будет потрачено 20, 5 миллионов рублей на восстановление этого подъезда».

Если новая подрядная организация, которая выиграет аукцион и будет здесь работать, окажется ответственнее прежней, то, вероятно, к концу лета жильцы 22 двух квартир смогут вернуться домой. Помещения будут зашпаклеваны и заштукатурены. Остальное будут делать сами владельцы.

Реклама
Читайте также
В Мурманске на улице Свердлова сгорел автомобильВ Мурманске нетрезвый водитель попытался скрыться от дорожной полиции сначала на машине, а затем пешкомУчёные назвали причину алкоголизмаНа Женевском автосалоне назвали три лучших автомобиля этого года
Роспотребнадзор готовит женщинам светлое будущееО развитии Арктики на самом высоком уровне. Мурманская область готовится принять участие в международном форумеГлава «Норникеля» Владимир Потанин посетил Талнахскую обогатительную фабрикуВаренье, гостиницы и ветряки. В какие сферы развития Заполярья приходят инвесторы из других регионов?На форуме «Город – это мы!» в Заполярном решали, как сделать из бабушек городских активистовЗачем датчанам Арктика? Представители датского парламента встретились с Главой мурманской областной думы Сергеем Дубовым
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  