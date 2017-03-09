Подрядчик, который восстанавливал дом на Марата, 6 после взрыва бытового газа, сорвал сроки работ

После взрыва бытового газа стены - возвели, а квартиры не доделали. Подрядчик, который занимался восстановлением аварийного дома на Марата, 6 в Мурманске, не уложился в срок и сорвал работы. Теперь ищут новых строителей. Сколько стоит - отремонтировать разрушенные помещения и когда жильцы смогут вернуться домой - расскажут Наталья Алексеенко и Константин Кабанец.

Сейчас мы находимся в той самой квартире на 5 этаже, где и произошел взрыв. Стены уже полностью восстановлены, восстановлены и перекрытия. Посреди помещения установлен новый полотенцесушитель, кстати, он уже теплый.



Это не ноу-хау архитекторской мысли, просто по идее в этом месте должна быть перегородка - между ванной и кухней, а уже на ней - змеевик. Вот только этой стенки пока нет. Как нет межкомнатных перегородок и в других квартирах. По словам директора управления капстроительства, выйти на финишную прямую и уже приступить к последним работам перед отделкой помещений должны были в еще декабре прошлого года. Но подрядчик серьезно подвел.



Наталья Левченко, директор управления капитального строительства Мурманска: «Подрядная организация, которая выполняла аварийно-восстановительные работы по восстановлению перегородок, она нарушили сроки, подвела, в связи с чем, мы вынуждены были применить процедуру одностороннего отказа. В настоящее время этот подрядчик размещен в реестре недобросовестных подрядчиков. А мы вынуждены искать нового подрядчика, проводить новый конкурс».



Взрыв газа на Марата, 6 произошел 17 июня 2016 года. По рассказам очевидцев, было два хлопка. По одной из версий, вначале замкнуло электрическую проводку, начался пожар, а уже от высокой температуры взорвался газ. Выгорели несколько квартир на пятом и шестом этажах. Пострадали еще несколько соседних. Всех жильцов переселили. Вскоре начали аварийно-восстановительные работы. Сначала поврежденные взрывом стены пришлось разрушить, а потом уже возвести новые.



Сейчас, по словам специалистов, в доме на Марата, 6 находиться абсолютно безопасно. Все несущие конструкции уже восстановлены. Кроме того, смонтированы трубы, здесь новая система водо- и газоснабжения и отопление уже дали. Перед отделкой нужно все как следует просушить.



В квартире на 4 этаже рабочие даже начали ставить межкомнатные перегородки. Правда, так все и бросили на полпути.



Наталья Левченко, директор управления капитального строительства Мурманска: «Это строительный материал только на эту квартиру, где они не завершили работу. Следующий подрядчик будет покупать материал и доделывать. Скажите, а по цене вопроса - это дорого? Всего будет потрачено 20, 5 миллионов рублей на восстановление этого подъезда».



Если новая подрядная организация, которая выиграет аукцион и будет здесь работать, окажется ответственнее прежней, то, вероятно, к концу лета жильцы 22 двух квартир смогут вернуться домой. Помещения будут зашпаклеваны и заштукатурены. Остальное будут делать сами владельцы.