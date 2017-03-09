Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 1 марта 2017 года.

Сегодня в выпуске:

О развитии Арктики на самом высоком уровне. Мурманская область готовится принять участие в международном форуме.



Как сделать из бабушек городских активистов? Подробности о форуме социальных технологий!



Прошлый подрядчик сорвал сроки работ, новый - будет доводить все до ума. Дом на Марата, 6, где взорвался газ, продолжают восстанавливать.



Быстрее, выше, сильнее. Мурманские кадеты выяснили - чья спортивная подготовка лучше.

Предъявите документы и примите поздравления! Дорожные полицейские останавливали машины в центре Мурманска.



Кто из участниц покинет проект? Жюри «Красы Заполярья» подводит промежуточные итоги конкурса.



Заслуженный «Казанова» российской эстрады в Мурманске. Фееричный концерт Валерия Леонтьева в Ледовом дворце.

