16+
;-3°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Руководство крупной китайской инвестиционной компании проявило интерес к к Мурманской области

16:3609 марта 2017Просмотров: 226

Мурманскую область с рабочим визитом посетила делегация крупной китайской холдинговой компании «Поли Интернэшнл» во главе с президентом компании Ван Линем.

В сопровождении первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина китайская делегация совершила поездку по Кольскому заливу, в ходе которой ознакомилась с инфраструктурой Мурманского порта и инвестиционными перспективами западного берега залива в связи с реализацией комплексного проекта развития Мурманского транспортного узла.

По итогам поездки состоялось совещание, в ходе которого Алексей Тюкавин ознакомил представителей китайского холдинга с социально-экономическим положением Мурманской области, сообщил о крупных инвестиционных проектах, реализация которых уже началась или находится в стадии подготовки.

Как подчеркнул по итогам совещания первый замгубернатора, китайская делегация проявила интерес к широкому сотрудничеству за рамками проекта строительства угольного терминала, поскольку этот вопрос считается по сути решенным, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Спектр интересов китайской стороны очень широк. Мы договорились о том, что будем готовить соглашение о сотрудничестве между правительством Мурманской области и компанией «Поли Интернэшнл», чтобы в ближайшее время его подписать», – отметил Алексей Тюкавин.

Читайте также
О развитии Арктики на самом высоком уровне. Мурманская область готовится принять участие в международном форумеГлава «Норникеля» Владимир Потанин посетил Талнахскую обогатительную фабрикуВаренье, гостиницы и ветряки. В какие сферы развития Заполярья приходят инвесторы из других регионов?На форуме «Город – это мы!» в Заполярном решали, как сделать из бабушек городских активистов
Зачем датчанам Арктика? Представители датского парламента встретились с Главой мурманской областной думы Сергеем ДубовымВоеннослужащие сухопутных и береговых войск Северного флота приступили к выполнению парашютных прыжковНедобросовестный житель Оленегорска одолжил у знакомой деньги и не стал их возвращатьВ Териберке на берегу Баренцева моря построят экоотельЛистья опали, розы отцвели. На Пяти Углах разбирают световые инсталляции13 марта в музей Мурманского морского пароходства вход свободный
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  