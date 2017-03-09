Руководство крупной китайской инвестиционной компании проявило интерес к к Мурманской области

Мурманскую область с рабочим визитом посетила делегация крупной китайской холдинговой компании «Поли Интернэшнл» во главе с президентом компании Ван Линем.

В сопровождении первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина китайская делегация совершила поездку по Кольскому заливу, в ходе которой ознакомилась с инфраструктурой Мурманского порта и инвестиционными перспективами западного берега залива в связи с реализацией комплексного проекта развития Мурманского транспортного узла.

По итогам поездки состоялось совещание, в ходе которого Алексей Тюкавин ознакомил представителей китайского холдинга с социально-экономическим положением Мурманской области, сообщил о крупных инвестиционных проектах, реализация которых уже началась или находится в стадии подготовки.

Как подчеркнул по итогам совещания первый замгубернатора, китайская делегация проявила интерес к широкому сотрудничеству за рамками проекта строительства угольного терминала, поскольку этот вопрос считается по сути решенным, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Спектр интересов китайской стороны очень широк. Мы договорились о том, что будем готовить соглашение о сотрудничестве между правительством Мурманской области и компанией «Поли Интернэшнл», чтобы в ближайшее время его подписать», – отметил Алексей Тюкавин.