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Сейдозеро - жемчужина Кольского полуострова и священное для саамов место

11:5009 марта 2017Просмотров: 393

Озеро Сейдозеро - жемчужина Кольского полуострова - легендарное, уникальное по красоте и количеству артефактов место в Ловозерских тундрах.

Название озера происходит от слова «сейд» - священный объект народа саами, который может представлять собой особенное место (чем-то выделяющуюся скалу, приметный камень, пень, озеро) или сооружения из камней. 

Сейдозеро - священное для саамов место, сообщает Ростуризм.

Озеро очень глубокое, а вода в нем обжигающе холодная. Территория активно изучается с 20-х годов XX века, и с тех пор не утихают споры между учеными о происхождении расположенных здесь объектов: одни считают их останками древней цивилизации – Гипербореи, другие – творениями природы.

С Сейдозером связано большое количество саамских легенд. В одной из них говорится, что в древние времена пришли сюда разбойники-чудины. Саамы были мирный народом, однако, отпор чужеземцам решили дать.

Среди иноземцев был сильный колдун Куйва, махнет рукой - десяти человек в живых не станет. Однако саамы справились и загнали колдуна в тупик. Так он и застыл на скале, что висит над Сейдозером.

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