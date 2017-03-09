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Сотрудники следственного управления на транспорте выслушают жителей Мурманской области 10 марта

14:2409 марта 2017Просмотров: 161

10 марта с 15 до 18 часов заместитель руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России Ефремов А.А. проведет личный прием граждан в помещении Мурманского следственного отдела на транспорте, по адресу: г.Мурманск, пр.Ленина, д.71.

Желающие могут обратиться по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок, с жалобами на действия, а также бездействие и процессуальные решения, сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а в случае обращения от имени третьих лиц – доверенность.
Записаться на прием можно по телефону: 8 (812) 400-02-02 или, тел. (8152) 55-11-27.

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