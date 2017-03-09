Такого решения от жюри конкурса «Краса Заполярья – 2017» не ожидал никто

Жюри конкурса «Краса Заполярья - 2017» подвело промежуточные итоги проекта. За месяц участницы многому научились, позади мастер-классы, фотосессии, десятки часов тренировок и два отчетных показа мод. Но по правилам конкурса несколько девушек должны его покинуть. Какое решение приняли судьи, расскажут ведущие телепроекта «Краса Заполярья» Михаил Аброськин и Лиана Мхитарян.

Проект «Краса Заполярья» продолжается. Участницы проделали огромную работу над собой, чтобы стать лучше. Позади месяц изнурительной подготовки к финалу. Но конкурс есть конкурс: самые слабые должны его покинуть.

Это уже второй раз, когда жюри решает, кому из девушек остаться, а кому нет. Каждой из них члены жюри задают вопросы, чтобы сложить полноценное мнение. Что нравится на проекте, а что беспокоит, что дается с трудом. И один самый каверзный вопрос.



Марина Табейкина, член жюри конкурса «Краса Заполярья - 2017»: «Насколько они способны адекватно оценивать, кто из них работает и как они работают сами. Он же не является основополагающим. Здесь ответ на этот вопрос показывает, насколько человек понимает участие в конкурсе и что для этого нужно».

Ожидание, оценка, критика - это всегда стресс. Но и возможность взглянуть на себя со стороны.

Надежда Лукашеня участница конкурса «Краса Заполярья - 2017»: «Краснела ты, неужто так волновалась? - Да, волновалась. Потому что страшно было, неожиданно. Вопросы. Мы не догадывались, что нас будут по одной вызывать. А тут так резко».

Ольга Мосякина, участница конкурса «Краса Заполярья - 2017»: «Я ко всем очень привязалась, и мне было бы грустно расставаться с кем-то из них. И тем не менее, ты всех сдала? - Нет, не всех».



За отчетные две недели прошел модный показ верхней одежды, ролевая фотосессия с музыкальными инструментами, мастер-класс на ТВ-21. Все это позволило жюри взглянуть на конкурсанток с разных сторон. Но сколько судей, столько и мнений. Так что обсуждение затянулось надолго.

Юрий Ерофеев, член жюри конкурса «Краса Заполярья - 2017»: «Мы-то хотя бы обсуждали. Тяжелее всегда находиться в неведении. Мне кажется, что ожидание это всегда большее испытание, нежели когда решается твоя судьба».



Когда есть, кого поругать, всегда найдётся тот, кого стоит похвалить. Судьи не жалели добрых слов для девушек, которые дисциплинированны и старались на занятиях.



Те, кто не смогли порадовать жюри, выслушали критику в свой адрес. Взвесив все за и против, судьи приняли неожиданное решение.



Директор конкурса и большая часть жюри - девушки. Так что в женский праздник это решение было оправданным. Однако на следующем заседании проект покинут сразу четыре девушки.

Марина Табейкина, член жюри конкурса «Краса Заполярья - 2017»: «Понятно, что когда приходится выбирать, кто остается, а кто уходит, это достаточно сложно. Тем более, что нужно учитывать массу критериев. Тем более, мы же не говорим о пределах города. Мы достаточно серьезно относимся ко всему. Хочется, чтоб этот человек, приехав куда-то, представлял наш город. И люди сказали: да, достойная кандидатура».



Половина проекта позади. Впереди много интересного. Скоро мы расскажем о том, как участницы проекта «Краса Заполярья» побывали в гостях в телекомпании ТВ-21, попробовали себя в роли журналистов и разрушили творческий дуэт соведущих телепроекта. За судьбой конкурса следите вместе с ТВ-21. Свежие новости о проекте смотрите на сайте в разделе «Краса Заполярья - 2017».