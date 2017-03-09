Телепрограмма на 10 марта (пятница)

Программа передач Телеканала ТВ21+

Пятница, 10 марта 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

07:00 Мультимир (12+)

Трактаун.

Фиксики.

Нехочуха.

Мы живем в России.

07:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

08:00 Новости ТВ-21 (16+)

08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Новости ТВ-21 (16+)

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

11:00 Выбор. Художественный фильм (16+)

СССР. 1976 г.

Криминальная драма.

В ролях: Джамбул Худайбергенов, Асанали Ашимов, Наталья Аринбасарова, Хамар Адамбаева, Валерий Носик, Виктор Уральский.

Егерь Макен, принципиальный и неподкупный, выслеживает браконьеров. Преступникам ясно, что ни на какой компромисс с совестью егерь не пойдет, и, не подозревая о том, что сюда уже спешит доблестная милиция, решают избавиться от свидетеля...

12:25 Познавательная программа (12+)

Что такое механика колес?

Что такое промышленность?

Что такое Википедия?

Что мы знаем о температуре тела?

12:51 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Герман Крепс – гражданин Лапландии.

13:00 Новости ТВ-21 (16+)

13:30 ВОВРЕМЯ (16+)

14:00 Сенсация или провокация? Охота на динозавров. Документальный цикл (16+)

Современная наука утверждает, что динозавры были беспощадными машинами для убийства, кровожадными хищниками, которые не щадили никого, кто попадался им на пути. 100 миллионов лет назад они были полноправными хозяевами Земли. Мы привыкли думать, что динозавры вымерли в результате Ледникового периода 65 миллионов лет назад, после того, как с Землей столкнулся огромный метеорит. Однако последние открытия ученых ставят под сомнение все эти теории. И сейчас перед человечеством впервые в истории открывается возможность приблизиться к разгадке тайны жизни и смерти динозавров.

14:51 Познавательная программа (12+)

Что такое механика колес?

15:00 Новости ТВ-21 (16+)

15:15 Телегазета (12+)

15:30 ЕХперименты с Антоном Войцеховским. Документальный цикл (12+)

В каждой программе автор и ведущий Антон Войцеховский в доступной форме раскрывает зрителям суть явлений и научных открытий. Свои вопросы он задает ведущим экспертам в разных областях и с помощью анимации и графики рассказывает просто о самом сложном.

15:56 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

16:00 Новости ТВ-21 (16+)

16:15 Телегазета (12+)

16:32 Загадки нашей Земли. Подземные миры. Документальный цикл (16+)

Земля - это не шар, а сфера, полая внутри. Исследователь Петр Поль обобщил сейсмологические данные за последние 40 лет и пришел к такому неожиданному выводу. Попасть внутрь этой сферы можно через входы, расположенные на Северном и Южном Полюсах, а также через сеть многочисленных туннелей – они охватывает всю нашу планету, включая океанское дно. Туннели словно выжжены в земле. Их стенки - затвердевший расплав горных пород, внешне похожий на стекло. Современному человеку подобная горнопроходческая технология неизвестна. Но возможно, ей владели древние жители планеты.

17:22 Познавательная программа (12+)

Что такое промышленность?

17:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Золотые дайки. История о начале добычи золота в России шахтовым методом.

17:56 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Океанариум. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

18:00 Телегазета (12+)

18:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)

"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.

19:00 Познавательная программа (12+)

Что такое механика колес?

Что такое промышленность?

19:11 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Острова птичьего покоя.

Заповедник. Заповедник открытых дверей.

Заповедник. Ботанический сад.

19:30 Мультимир (12+)

Трактаун.

Фиксики.

Нехочуха.

Мы живем в России.

20:00 Новости ТВ-21 (16+)

20:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

21:00 Лучшие дни впереди. Художественный фильм (16+)

Франция. 2013 г.

Мелодрама.

В ролях: Фанни Ардан, Лоран Лафитт, Патрик Шене.

Кто сказал, что уход на пенсию — это начало конца, а не новое начало? Каролина делает совсем не то, чего от неё ждут: заводит любовника, получает новые впечатления, нарушает установленные правила и, в конечном счёте, вновь становится хозяйкой своей жизни и переживает вторую молодость.

22:39 Женщины против мужчин. Художественный фильм (18+)

Россия. 2015 г.

Комедия.

В ролях: Роман Юнусов, Александр Головин, Денис Косяков, Мария Кравченко, Настасья Самбурская, Наталья Рудова, Таир Мамедов, Олег Верещагин, Карен Манташян, Александр Шаляпин.

Школьная любовь трех замечательных пар заканчивается тремя прекрасными свадьбами и сумасшедшим свадебным путешествием на экзотическую и горячую Кубу. Но первый же день долгожданного медового месяца окончился гигантской ссорой, переходящей в вечную войну мужчин против женщин. А на войне, как и в любви, правил нет! Пираньи в бассейн? Запросто! Пожар в номере? Не вопрос! Флирт на глазах у любимого мужа? Однозначно, да! И все это, конечно же, во имя любви!

00:07 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

Золотые врата Сибири (Фильм ТК «С1», г. Сургут). Рассказ о неизвестных страницах освоения Сибири, о развитии Тобольской губернии и Тюменского края, а также о гениальном картографе и архитекторе Ремезове Семене Ульяновиче. В фильме по-сибирски эпично, жёстко и реалистично показана жизнь дикого и свободного таёжного края, охваченного колонизацией.

00:47 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Птичьи острова.

Заповедник. Пернатые горожане.

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

01:59 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Семья твоя. Рассказ об авторском коллективе Янаульского телевидения Республики Башкортостан.

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Где дремлют мамонты. Цивилизация – угроза или благо для маленького ненецкого народа, затерянного на просторах далекого Севера?

Северный характер – 2010. Визитная карточка Международного кинофестиваля.

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:33 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

По следам «Двух капитанов». В 2010-2011 годах состоялась уникальная полярная экспедиция на Землю Франца Иосифа «По следам «Двух капитанов».