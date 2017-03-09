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В Кандалакше члены ОПГ похищали дизтопливо при заправке морских судов

14:3209 марта 2017Просмотров: 260

В Кандалакше сотрудники транспортной полиции совместно с представителями службы экономической безопасности предприятия «Мурманское морское пароходство» пресечена деятельность организованной преступной группы, действовашей на территории Мурманской области, члены которой осуществляли неоднократные хищения дизельного топлива при бункеровке морских судов.

Сотрудники Мурманского следственного отдела на транспорте незамедлительно выехали на место задержания и возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности». Также следователи приступили к выполнению неотложных следственных действий как в Кандалакше в морском торговом порту, так и в Мурманске в офисах компаний «Корд-Бункер» и «ТрансОйл-Сервис», входящих в структуру группы компаний «Корд».

В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, были обнаружены и изъяты доказательства, имеющие существенное значение для расследования уголовного дела и изобличения виновных, а также обнаружено и изъято более 750 000 рублей, полученных в результате преступной деятельности.

В отношении организатора преступной группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте.

Расследование уголовного дела продолжается.

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