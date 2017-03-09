В Молочном внук обокрал бабушку

В дежурную часть полиции по Кольскому району с заявлением о краже обратилась 70-летняя пенсионерка.

Женщина рассказала, что при проверке своего счета в банке она обнаружила пропажу около 60 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что к краже причастен внук потерпевшей. Ранее неоднократно судимый 27-летний житель поселка Молочный был задержан.

Непутевый внучек пояснил полицейским, что подключил услугу «мобильный банк» к телефону бабушки, после чего перевел деньги на свою карту, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет заключения.