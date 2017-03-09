В Мурманске принимают заявки на конкурс «50 лучших детских школ искусств»

В Мурманской области проводится I тур общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств» среди детских школ искусств Мурманской области.

Конкурс направлен на сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации, выявление и поддержку молодых дарований, а также лучших детских школ искусств.

Для участия в смотре детские школы искусств должны находиться в ведении органов управления культуры уровня субъекта Российской Федерации или в муниципальном подчинении, а также реализовывать ряд предпрофессиональных образовательных программ в области искусства, в том числе музыкального, циркового, изобразительного, театрального, декоративно-прикладного, а также дизайна и архитектуры.

Положение об Общероссийском конкурсе «50 лучших детских школ искусств» размещено на сайте Министерства культуры Российской Федерации.

Документы принимаются по адресу: г. Мурманск, ул. Воровского, 14, учебно-методический отдел Мурманского колледжа искусств.