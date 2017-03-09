В Мурманске родные ищут пропавшую родственницу

В отдел мурманской полиции обратились родственники Сергеевой Наталии Александровны 30.08.1949 года рождения, потерявшей связь с близкими в 1994 году.

Сергеева Наталия, уроженка Мурманска, с 1994 года вела асоциальный образ жизни, общалась с лицами без определенного места жительства.

По оперативной информации, может находиться на территории Республики Карелия, г. Санкт-Петербурга или Ленинградской области.

Приметы: не установлены.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Сергеевой Наталии Александровны, просьба сообщить в отдел полиции № 3 УМВД России по Мурманску по телефонам 8 (8152) 40-60-10 (дежурная часть), 40-60-89 (группа розыска).