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В Мурманске выступил «заслуженный Казанова России» Валерий Леонтьев

20:0109 марта 2017Просмотров: 492

8 марта в Мурманске выступил Валерий Леонтьев. Заслуженный «Казанова» российской эстрады дал концерт в Ледовом дворце спорта. Как это было - расскажет Иван Герасимов.

Валерий Леонтьев - очень известный и популярный российский музыкант. Благодаря своему таланту, упорству и трудолюбию стал суперзвездой отечественной эстрады. Более чем за сорокалетнюю творческую карьеру он записал около тридцати альбомов, ставших основой его дискографии. И, что самое главное, каждый из этих альбомов расходился миллионными тиражами и в каждом были шлягеры, тексты которых знают многие до сих пор.

Каждый концерт Валерия Леонтьева это яркое, энергичное и потрясающее зрелище. Это не только потрясающий вокал, но и красочное шоу, наполненное красочными костюмами, зажигательными танцами и спецэффектами. В этот раз заслуженный «Казанова» российской эстрады выступил совместно с балетом «Опасные связи».

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