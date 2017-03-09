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В Мурманской области за два дня задержали 24 нетрезвых водителя

12:0509 марта 2017Просмотров: 216

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие двое суток сотрудниками ГИБДД выявлено 724 нарушения Правил дорожного движения.

46 нарушений допущено пешеходами, 13 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 24 водителя.

Выявлено 11 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения.

С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 296 нарушений ПДД. 11 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 170 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших), сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

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