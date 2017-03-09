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В Никеле появится лыжный клуб

15:4609 марта 2017Просмотров: 139

10 марта в Никеле на лыжне в районе Заречья состоится презентация социального проекта «Импульс развития», победителя конкурса проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель».

Цель проекта - создать круглогодично работающий спортивный лыжный клуб на базе существующего лыжного домика и трассы в районе Заречья. Клуб объединит всех любителей лыжного спорта и будет обеспечивать их самыми эффективными средствами для занятий лыжами, сообщает kn51.ru.

Для этого будет приобретено специальное оборудование, установлена спортивная площадка и создана мастерская по правильной подготовке лыж. Участники клуба будут принимать участие в разных спортивных соревнованиях и организовывать их, проводить мастер-классы и тренинги для желающих приобщиться к лыжному спорту.

Презентация проекта, а также мастер-класс по подготовке лыж состоится 10 марта в 18.00, сообщил руководитель проекта Владимир Попов.

Фото kn51.ru

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