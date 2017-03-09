Варенье, гостиницы и ветряки. В какие сферы развития Заполярья приходят инвесторы из других регионов?

Туризм, энергетика и ЖКХ, транспортная инфраструктура. Сегодня о наиболее привлекательных сферах инвестиций в нашем регионе рассказал генеральный директор корпорации развития Мурманской области Алексей Барышкин.

Варенье из северных ягод, новая эко-гостиница в Териберке. Сотрудники корпорации развития Мурманской области занимаются полным сопровождением. компаний, которые готовы вкладывать деньги в бизнес Заполярья. Помогают пройти длинный путь от регистрации товарного знака и подбора персонала, до дальнейшего продвижения. Многие компании получают государственную поддержку.



Алексей Барышкин, генеральный директор Корпораци развития Мурманской области: «В 2016 году у нас было более 120 обращений, которые поступили по различным каналам. Многие из этих обращений, которые в портфеле есть, находятся на различных стадиях сопровождения».



Центр развития детей, возведение ветряков, центр возрождения поморских промыслов. Это примеры уже реализованных проектов, в которые вложились инвесторы из других регионов. Люди постоянно обращаются за помощью в корпорацию, проектов от инвесторов на 5 миллиардов, но в работе на 500 миллионов. Проблемы - городские условия и специфика региона.