Волонтеры Мончегорска объединились

Пополненная новыми бойцами волонтерская армия Мончегорска, интереснейшие мероприятия, краеведческие квесты и многое другое… Участники проекта «Центр активных людей», реализованного при содействии «Норникеля», подвели итоги.

Итоговая встреча состоялась в публичном центре правовой информации центральной библиотеки Мончегорска, сообщает kn51.ru.

На ней говорили о роли благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» и о том, как активные люди могут использовать такой инструмент как конкурс социнициатив для реализации самых смелых идей.

В электронной презентации, которую подготовили авторы проекта «Центр активных людей», главное место отведено мончегорцам - творческим, инициативным, неравнодушным людям, принимающим активное участие жизни города. Именно их усилиями по проекту с апреля прошлого года удалось провести более 50 встреч и мероприятий не только в центральной библиотеке, но и улицах города. В них участвовали около 1000 человек – волонтеров и активистов центра.

Также были организованы выставки, подготовлены электронные презентации. Очень полезными оказались встречи с представителями компетентных органов: прокуратуры, многофункционального центра, администрации города, Кольской ГМК и других.

Яркими и результативными стали акции, проведенные волонтерами «Центра активных людей» совместно с корпоративными волонтерами КГМК - участниками проекта «Комбинат добра». Были организованы динамичные, интересные праздники для детей из детского дома «Теплый дом» и отделения помощи семье и детям Мончегорского комплексного центра соцобслуживания населения.

Веселым и радостным оказался праздник Масленицы в центре семейного отдыха «Берег развлечений». Покатушки с горок на «ватрушках», гонки на снегоходах, горячий чай, блины, а в финале - сожжение чучела Масленицы. Дети были в восторге, получив много позитива и прекрасного настроения, проведя этот день на «5+».

В октябре «Центр активных людей» объединил социальных аниматоров города на тренинге «Инициативные люди: готовность к полезному действию». Он стал одним из ключевых событий проекта «Центр Активных Людей». Главным гостем тренинга стала Оксана Тажирова, координатор движения добрых дел «Добрый Нижний», президент Ассоциации добросовестных благотворительных организаций Нижегородской области, член президиума Экспертного совета по социальной рекламе «Реформа». Кроме того, она один из авторов технологии «Центр активных людей».

Тренинг прошел эффективно, креативно. Изучить один из инструментов планирования социальной анимации пришли школьники, студенты, индивидуальные предприниматели, местные мастера прикладного искусства, пенсионеры, команда «Центра Активных Людей» и горожане, узнавшие о тренинге из средств массовой информации. Участники определили, кто такие социальные аниматоры, научились выявлять городские проблемы, искали пути их решения. Результат исследования - предложения участников тренинга, которые могут стать основой программы по развитию социального аниматорства в Мончегорске и способствовать появлению людей, желающих менять жизнь города в сторону позитивного развития.

Заключительным мероприятием проекта стал круглый стол «Волонтерство в Мончегорске». Привлечение, удержание и мотивация волонтеров весьма актуальны для организаций города, особенно для участников, победителей благотворительной программы «Мир новых возможностей». Вывод встречи - существует ряд проблем по работе с волонтерами в Мончегорске, и их нужно решать сообща.

В финале круглого стола участники единогласно поддержали решение о создании совместными усилиями проекта «Общественный Центр волонтеров». И уже на середину марта запланирован тренинг уже для будущих организаторов волонтерской деятельности. Его проведет наша землячка, неравнодушный человек, общественный активист - Ольга Журба, имеющая огромный опыт в волонтерской деятельности.

Остается добавить, что «Центр активных людей» - проект с продолжением. Его участники привлекают активных, творческих горожан к сотрудничеству. Это позволит придумать и реализовать много интересных идей к 80-летию Мончегорска, которое город встретит уже в сентябре этого года.





Фото сайта kn51.ru



