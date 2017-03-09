Выпускники, получившие 100 баллов на ЕГЭ, поделятся секретами успешной сдачи госэкзамена

Как лучше подготовиться и успешно сдать единый государственный экзамен расскажут участники клуба «Российские интеллектуальные ресурсы».

Напомним, объединение выпускников, получивших на ЕГЭ максимальный результат по одному или нескольким предметам, было создано в конце 2016 года на первом Всероссийском форуме 100-балльников.



Рособрнадзор активно сотрудничает с высокобалльниками, привлекая их к записи мастер-классов о подготовке к экзамену, в качестве общественных наблюдателей на ЕГЭ и участников проекта «100 баллов для Победы».



«Экзаменационные кампании последних лет прошли максимально объективно. При этом число 100-балльников увеличивается: с 3,6 тысяч человек в 2014 году до 5,1 тысячи в 2016 году.

Это выпускники, действительно подтвердившие свой высокий уровень знаний. Рособрнадзор рассчитывает, что их пример, а главное опыт, знания и моральная поддержка помогут лучше подготовиться будущим выпускникам», – отмечает руководитель ведомства Сергей Кравцов.



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