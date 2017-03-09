Юные хоккеисты Мончегорска получили новую форму

Юные хоккеисты Мончегорска получили два комплекта новой хоккейной формы – это очередной подарок Кольской ГМК, которая уже много лет поддерживает в городе детский хоккей с мячом.

Футболки выполнены с учетом корпоративного имиджа компании - в бирюзово-белом исполнении и с новым логотипом, сообщает kn51.ru.



- Дизайн футболок приятный, чувствуется, что работали профессионалы, - отметил старший тренер-преподаватель СДЮСШОР Борис Удодов. - Они сделали хорошую форму, на которую приятно посмотреть.

- Форма понравилась, надеемся, она будет счастливой, - улыбается капитан команды СДЮСШОР, ее лучший бомбардир Николай Журавлев. - А мы обещаем играть лучше и занимать самые высокие места.

Сейчас юные хоккеисты готовятся к ответственным стартам - для младших мальчиков это соревнования Детской хоккейной лиги России, для старших - всероссийский турнир «Водник Опен».

Мончегорские ребята не пропускают тренировок. На лед выходят в любую погоду - в мороз, ветер, снегопад. Тренировки достаточно интенсивные, тут и ледовая подготовка, и оттачивание хоккейной техники, и двухсторонние игры.

Соревнования в Сыктывкаре и Архангельске престижны, а потому и ответственность за результат высока. Это своеобразный смотр лучших команд Северо-Запада России. В прочем, к таким испытаниям мончегорским мальчишкам, увлеченных русским хоккеем, не привыкать.

- Ребята 2007-2008 годов рождения в этом сезоне уже выступали в турнире Детской хоккейной лиги и теперь 9 марта поедут в Сыктывкар на второй этап данных соревнований. Юноши 2004-05 года чуть позднее отправятся на «Водник Опен». В январе им чуть-чуть не повезло в Ульяновске, на предварительном турнире всероссийских соревнований «Плетеный мяч», - рассказал Борис Удодов. - Но даже пятое место - результат хороший. Позади остались команды Казани, Первоуральска, Краснотурьинска - городов, где есть команды мастеров, на которых работают целые спортшколы. Мы же выступаем одной тренировочной группой, представляем честь города и области.



Из последних успехов наших ребят - первое место на Празднике Севера учащихся (в младшей возрастной группе), и «бронза» международного турнира, посвященного памяти заслуженного мастера спорта Константина Залетаева. Оба турнира проходили в Мурманске.

- Нас смогли опередить только две шведские команды, которые были на год-два старше наших ребят, - продолжает Борис Удодов. - Получается, что постоянно играем со соперниками постарше. В играх с сильными командами мы учимся, совершенствуемся. Благодаря этому мальчишки растут и показывают неплохие результаты.

- Мы ребятами довольны, команда у нас хорошая, перспективная, движемся в правильном направлении, в чем нам помогает Кольская ГМК. У нас нет проблем с выездом на соревнования, инвентарем, сейчас получили новую форму. Ребята все рады, глаза горят, приятно работать, - констатирует тренер-преподаватель СДЮСШОР Иван Фуртиков. - На турнире «Водник Опен» они опробуют новую форму. Думаю, она принесет удачу, и мы займем высокое место.









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