Завтра в Мурманской области ожидаются осадки

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, ночью и утром на юге области умеренный снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях -11-16°, днем -2-7°. Гололедица.

Прогноз погоды на 10 марта по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -4..-6 -1..-3 снег небольшой снег Умба -4..-6 -1..-3 снег небольшой снег Полярные Зори -4.-6 -1..-3 снег небольшой снег Апатиты -5..-7 -1..-3 снег небольшой снег Кировск -5..-7 -1..-3 снег небольшой снег Ковдор -7..-9 -2..-4 небольшой снег небольшой снег Мончегорск -5..-7 -1..-3 снег небольшой снег Ловозеро -5..-7 -1..-3 снег небольшой снег Оленегорск -5..-7 -1..-3 снег небольшой снег Никель -5..-7 -2..-4 небольшой снег небольшой снег Заполярный -5..-7 -2..-4 небольшой снег небольшой снег Североморск -5..-7 -2..-4 небольшой снег небольшой снег Мурманск -5..-7 -2..-4 небольшой снег небольшой снег

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 10 марта 2017 года