Завтра в Мурманской области ожидаются осадки

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, ночью и утром на юге области умеренный снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях -11-16°, днем -2-7°. Гололедица.
Прогноз погоды на 10 марта по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-4..-6
|
-1..-3
|
снег
|
небольшой снег
|
Умба
|
-4..-6
|
-1..-3
|
снег
|
небольшой снег
|
Полярные Зори
|
-4.-6
|
-1..-3
|
снег
|
небольшой снег
|
Апатиты
|
-5..-7
|
-1..-3
|
снег
|
небольшой снег
|
Кировск
|
-5..-7
|
-1..-3
|
снег
|
небольшой снег
|
Ковдор
|
-7..-9
|
-2..-4
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Мончегорск
|
-5..-7
|
-1..-3
|
снег
|
небольшой снег
|
Ловозеро
|
-5..-7
|
-1..-3
|
снег
|
небольшой снег
|
Оленегорск
|
-5..-7
|
-1..-3
|
снег
|
небольшой снег
|
Никель
|
-5..-7
|
-2..-4
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Заполярный
|
-5..-7
|
-2..-4
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Североморск
|
-5..-7
|
-2..-4
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Мурманск
|
-5..-7
|
-2..-4
|
небольшой снег
|
небольшой снег
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 10 марта 2017 года
|
Температура воздуха
|
утром -4..-6
|
днем -2..-4
|
вечером -2..-4
|
Осадки
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
небольшой снег