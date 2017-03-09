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Завтра в Мурманской области ожидаются осадки

13:3609 марта 2017Просмотров: 251

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, ночью и утром на юге области умеренный снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях -11-16°, днем -2-7°. Гололедица.

Прогноз погоды на 10 марта по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-4..-6

-1..-3

снег

небольшой снег

Умба

-4..-6

-1..-3

снег

небольшой снег

Полярные Зори

-4.-6

-1..-3

снег

небольшой снег

Апатиты

-5..-7

-1..-3

снег

небольшой снег

Кировск

-5..-7

-1..-3

снег

небольшой снег

Ковдор

-7..-9

-2..-4

небольшой снег

небольшой снег

Мончегорск

-5..-7

-1..-3

снег

небольшой снег

Ловозеро

-5..-7

-1..-3

снег

небольшой снег

Оленегорск

-5..-7

-1..-3

снег

небольшой снег

Никель

-5..-7

-2..-4

небольшой снег

небольшой снег

Заполярный

-5..-7

-2..-4

небольшой снег

небольшой снег

Североморск

-5..-7

-2..-4

небольшой снег

небольшой снег

Мурманск

-5..-7

-2..-4

небольшой снег

небольшой снег

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 10 марта 2017 года

Температура воздуха

утром  -4..-6

днем -2..-4

вечером -2..-4

Осадки

небольшой снег

небольшой снег

 небольшой снег
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