200 миллионов рублей будет потрачено на парки и набережные в Мурманской области

В городах и поселках Мурманской области обновят дворы, благоустроят парки и площади. Такую задачу поставил федеральный центр. Сегодня в Правительстве Мурманской области обсудили с руководителями муниципалитетов на что предстоит потратить в этом году 200 миллионов рублей. Сергей Неверович расскажет подробности.

Видеоселекторное совещание с министром строительства и территориального развития Мурманской области Леонидом Каном. На связи главы городов и поселков Заполярья. Всем вместе нужно решить, как эффективно выполнить приоритетный проект по формированию комфортной городской среды. Правительство России на эти цели выделило регионам более 20 миллиардов рублей.



Леонид Кан, министр строительства и территориального развития Мурманской области: «Мурманской области из этих средств выделено 115 миллионов рублей. 2/3 из них должны пойти на обустройство дворовых территорий, 1/3 на обустройство территорий массового посещения».



Что именно привести в порядок, центральную улицу, площадь, или парк, будут решать сами жители. Сбор предложений должны организовать муниципалитеты. Если с этим возникнут проблемы, с предложениями можно обратиться в приёмную Единой России или в Народный фронт.



Максим Сахневич, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта по Мурманской области: «В каждом муниципалитете люди должны знать, что есть такая программа - комфортная городская среда, направленная на создание условий для них. И они должны понимать и участвовать активно, должны подсказывать власти, где они видят проблемы».



Предусмотрено и софинансирование проекта из регионального бюджета, уже выделено более 100 миллионов рублей. До конца года все эти деньги должны быть потрачены на улучшение городской среды. Программа эта долгосрочная, рассчитана до 2022 года. Задача на текущий год её отработать и наладить взаимосвязь с населением.