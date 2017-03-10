16+
!-3°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

200 миллионов рублей будет потрачено на парки и набережные в Мурманской области

20:0810 марта 2017Просмотров: 399

В городах и поселках Мурманской области обновят дворы, благоустроят парки и площади. Такую задачу поставил федеральный центр. Сегодня в Правительстве Мурманской области обсудили с руководителями муниципалитетов на что предстоит потратить в этом году 200 миллионов рублей. Сергей Неверович расскажет подробности.

Видеоселекторное совещание с министром строительства и территориального развития Мурманской области Леонидом Каном. На связи главы городов и поселков Заполярья. Всем вместе нужно решить, как эффективно выполнить приоритетный проект по формированию комфортной городской среды. Правительство России на эти цели выделило регионам более 20 миллиардов рублей.

Леонид Кан, министр строительства и территориального развития Мурманской области: «Мурманской области из этих средств выделено 115 миллионов рублей. 2/3 из них должны пойти на обустройство дворовых территорий, 1/3 на обустройство территорий массового посещения».

Что именно привести в порядок, центральную улицу, площадь, или парк, будут решать сами жители. Сбор предложений должны организовать муниципалитеты. Если с этим возникнут проблемы, с предложениями можно обратиться в приёмную Единой России или в Народный фронт.

Максим Сахневич, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта по Мурманской области: «В каждом муниципалитете люди должны знать, что есть такая программа - комфортная городская среда, направленная на создание условий для них. И они должны понимать и участвовать активно, должны подсказывать власти, где они видят проблемы».

Предусмотрено и софинансирование проекта из регионального бюджета, уже выделено более 100 миллионов рублей. До конца года все эти деньги должны быть потрачены на улучшение городской среды. Программа эта долгосрочная, рассчитана до 2022 года. Задача на текущий год её отработать и наладить взаимосвязь с населением.

Реклама
Читайте также
Aftenposten: Норвегия восстанавливает контакты с Россией на политическом уровнеИз Мурманска в Калининград и Симферополь за полцены. Субсидируемые авиаперевозки начнутся 15 маяВ Кандалакше под влиянием алкоголя у мужчины случился приступ щедрости. Протрезвев он написал заявление в полициюФальшивая пятитысячная. В Мурманске из оборота изъята поддельная денежная купюра
Новые подробности о ДТП на автодороге Кировск-Коашва. Есть пострадавшиеПропала накануне 8 марта. В Мурманске разыскивают 15-летнюю девочкуСмена не смогла добраться вовремя. Два автобуса попали в ДТП в Кировском районе2 года за 8 тысяч рублей. 26-летний мурманчанин похитил деньги с карточки у одногодка и землякаСто картин Никаса Сафронова. В Мурманске, в художественном музее открылась выставкаСопки красивые, а снег вкусный. Ночное интервью в машине с Никасом Сафроновым
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  