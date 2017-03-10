Апатитский подросток ограбил 11-летнего мальчика

В дежурную часть апатитской полции обратились родители 11-летнего мальчика с заявлением о краже мобильного телефона.

Полицейскими установлено, что у дома по улице Космонавтов неизвестный отобрал у школьника телефон и скрылся.

Мальчик описал приметы злоумышленника, информация о розыске была передана дежурным нарядам полиции.

В ходе розыска 16-летний учащийся был установлен и задержан.

Ранее подросток в поле зрения правоохранительных органов не попадал.

Похищенное имущество возвращено законным владельцам. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Теперь подростку грозит до четырех лет лишения свободы.