Арестованные, которые повесились в мурманском СИЗО, оставили предсмертные записки

Двое арестованных, которые в эти новогодние праздники повесились в мурманском СИЗО, вероятно, испугались серьезных сроков заключения. Сегодня об этом во время пресс-конференции рассказал начальник УФСИН Евгений Шихов. Кроме этого происшествия, обсуждали многие другие вопросы: реформа колоний, трудоустройство осужденных, взаимодействие службы со средствами массовой информации. Журналистам, которые уже давно и успешно освещают темы, связанные с работой УФСИН, вручили награды.

Как главные гости, корреспонденты телевидения, радио и газет сегодня на первом ряду. Начальник УФСИН Евгений Шихов благодарит за совместную работу и объективность статей и сюжетов.



Евгений Шихов, начальник УФСИН России по Мурманской области: «Мурманская область по Северо-Западу по уголовно-исполнительной системе заняла первое место по открытости. Я считаю, что это очень серьезная заслуга всего нашего Управления. Но не только наших сотрудников, но и представителей средств массовой информации».



Дипломы в различных номинациях вручили журналистам «Арктик-ТВ», службы радиовещания «ГТРК-Мурман», «Российской газеты», газет «Вечерний Мурманск» и «Мурманский вестник». Мы тоже получили свою заслуженную награду.



Диплом в номинации «За творческий подход» - за один из сюжетов о работе спецназа УФСИН. Летом прошлого года на юбилее отряда специального назначения «Айсберг» мне довелось на время переквалифицироваться из журналистки в заложницу. Пара запоминающихся минут под прицелом автоматов условных террористов.



После торжественной части и награждения журналистов начальник УФСИН перешел к вопросам пресс-конференции. Рассказал об итогах работы за прошлый год, главным событием которого стала реформа зеленоборской колонии. Из учреждения общего режима она превратилась в колонию-поселение. Также поделился планами на будущее - развивать собственное производства за колючей проволокой, оснащать техническими новинками режимные объекты, продолжать жесткую борьбу против незаконных посылок с воли.



Вспомнили журналисты о недавнем происшествии в мурманском СИЗО. Второго января там повесились двое подследственных. Проверка показала - они попрощались с жизнью добровольно. В СИЗО оба попали за наркотики.



Евгений Шихов, начальник УФСИН России по Мурманской области: «Не секрет, что это два человека, которые были задержаны по статьям 228. Отбывали уже неоднократно у нас наказание. Один освободился в январе 16 года, второй чуть раньше. Они прошли особый режим, прекрасно понимали, какие срока им грозят».



Как рассказал начальник УФСИН, они оставили предсмертные записки. В одной говорили о том, что знают, что их дальше ждет. Во второй просили прощения у сокамерников за доставленные неудобства. После этой трагедии в изоляторе усилили меры безопасности.