Что жители Севера находят в спорте

С 3 по 10 апреля на Таймыре пройдут чемпионат и первенство России по северному многоборью. В этом году городами - организаторами недели национальных видов спорта стали Норильск и Дудинка. В программе соревнований - тройной национальный прыжок, метание топора, бег с палкой по пересеченной местности, метание маута на хорей и прыжки через нарты.

"Лента.ру" выяснила, насколько жители Норильска и Дудинки готовы к чемпионату и первенству России по северному многоборью.

Если верить соцсетям, жители Норильска и Дудинки почти не уделяют время метанию топора и прыжкам через нарты. По своим спортивным предпочтениям северяне мало чем отличаются от остальных россиян.



Тем не менее со спортивной точки зрения Норильск и Дудинка - места уникальные.

Из-за слишком сурового климата северяне много времени проводят в спортивных залах и фитнес-клубах. Результатами тренировок они активно делятся в социальных сетях.

В Норильске и Дудинке большое внимание уделяется спорту, активно поддерживаются спортивные секции, где местные жители занимаются самыми разными видами боевых искусств, в том числе карате, крав-мага и даже бразильское джиу-джитсу.

Популярности спорта способствует и нехватка развлечений. В том же Норильске досуг не отличается разнообразием: чтобы отдохнуть вечером, горожанам приходится выбирать между тремя кинотеатрами, одним театром и торговым центром.

Естественно, 176 тысяч горожан (население Норильска по официальным данным) в три кинотеатра и театр не помещаются.

Добавьте сюда полное отсутствие скоростного интернета (широкополосный интернет компания "Норникель" должна подключить в ближайшее время) и поймете, что если нужно убить время, то проще это сделать на тренировке.

Благо провести ее есть где - в городе восемь фитнес-клубов, 40 специальных спортивных учреждений самых разных видов и направлений, включая тренажерные залы, оздоровительно-семейные комплексы, плавательный бассейн, дворец спорта "Арктика" и стадион "Заполярник".

Вот жители Норильска и посвящают спорту все свободное время, рассказывая о своих достижениях в социальных сетях.

Особенно популярны командные виды спорта, такие как волейбол, баскетбол и хоккей.

Между молодежными командами регулярно проводятся соревнования, о победе в которых юные спортсмены не забывают сообщать в своих Instagram-аккаунтах.

Очень популярен у северян мини-футбол. Что понятно: мини-футбольным клубом "Норильский никель", выигравшим в 2001 году чемпионат России, гордится каждый норильчанин. К слову, воспитанник клуба Иван Чишкала в составе студенческой сборной страны в 2014 году выиграл чемпионат мира. Сегодня Чишкала выступает за сборную России, вдохновляя юных северян активно заниматься мини-футболом.

Зимние спортсмены

Не забывают северяне и про зимние виды спорта. Одни отдают предпочтение лыжам, бесстрашно покоряя заснеженные трассы Заполярья, другие - сноуборду, третьи просто выполняют физические упражнения на свежем воздухе. "Когда на улице минус 20, приходится греться всеми способами", - отмечают жители Норильска.





Фото сайта lenta.ru



