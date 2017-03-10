Экскурсия для инвесторов. В Мурманске китайцам показали, куда тратить деньги

Далее новости большой экономики. Проект развития Мурманского транспортного узла приобрел нового инвестора. Крупный китайский холдинг хочет вложить деньги в строительство угольного терминала «Лавна» на западном берегу Кольского залива. Посмотреть на объект бизнесмены приехали лично, а экскурсию им провел первый заместитель губернатора региона Алексей Тюкавин.

От морского вокзала на катере вдоль западного берега Кольского залива. Пока в поле зрения только заснеженные сопки, но уже совсем скоро здесь появятся несколько терминалов для перевалки нефти и угля.



Алексей Тюкавин в красках рассказывает китайским инвесторам о проекте комплексного развития Мурманского транспортного узла. Всего на эти цели планируют потратить 145 миллиардов рублей. 55 с половиной миллиардов предоставит федеральный бюджет, остальное - деньги частных инвесторов. Одним из них хочет выступить китайская компания «Поли интернешнл».



Вань Линь, президент холдинговой компании «Poly International»: «Мы первый раз в Мурманске. Это очень красивый портовый город. У него большой потенциал и перспектива развития в сфере энергетики и перевалки грузов. Мы считаем, что найдем общий язык с российскими партнерами и будем совместно работать».



Компания «Поли интернешнл» планирует вложить деньги в строительство угольного терминала в Лавне. Объем инвестиций - 300 миллионов долларов.



Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Они проявили ярко выраженную готовность к сотрудничеству и желание инвестировать в Мурманскую область, причем это касается не только проекта, о котором уже идет речь, по строительству угольного терминала, они считают, что это вопрос решенный. Их интересуют те проекты, которые они еще могут реализовать здесь».



В частности это проекты по созданию Кольской верфи, плавучих заводов по сжижению газа. Китайских инвесторов также интересует электроэнергетика. По словам Алексея Тюкавина, сейчас готовится соглашение о широком сотрудничестве между Мурманской областью и компанией «Поли интернешнл».