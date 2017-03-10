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Инфляция в России снижается быстрее ожиданий

12:0010 марта 2017Просмотров: 187

Замедление инфляции в феврале происходило быстрее ожиданий, чему способствовали умеренно жесткая денежно-кредитная политика и укрепление рубля.

Это отмечается в очередном выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды», подготовленном Департаментом исследований и прогнозирования Банка России (ДИП).

Согласно предварительным оценкам ДИП, рост цен по итогам прошедшего месяца оказался минимальным за всю историю февральских наблюдений. З

амедлению инфляции способствуют в том числе временные факторы, связанные с укреплением рубля и хорошим урожаем. Последнее наиболее отчетливо отражается в ценах на плодоовощную продукцию, рост которых в феврале оказался существенно ниже, чем предполагает привычная сезонность.

Инфляционные ожидания находятся на нисходящем тренде, однако все еще остаются нестабильными, сообщает пресс-служба Банка России.

Фото: Банк России

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