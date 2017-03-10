Как будем голосовать? В Думу внесены законопроекты об отмене открепительных удостоверений

Избирательные участки в Кировске откроются 19 марта. Пройдут довыборы в местный горсовет. Все по сценарию прошлого года. Но, возможно, уже к сентябрю, когда будут избираться Советы депутатов в Ковдорском районе, Териберке и Видяево, процесс выборов станет немного другим. Что нового планируют законодатели - узнаем у инициатора нововведений члена Совета Федерации Андрея Клишаса.

Стоп-кран для «каруселей» на будущих избирательных участках. В Государственную Думу внесены законопроекты с предложением изменить выборное законодательство. Сейчас действует норма о заблаговременном - за три дня - назначении наблюдателя в комиссии и ограничении количества наблюдателей двумя от одного кандидата на каждом участке.

Андрей Клишас, член Совета Федерации России: «Выполнить это требование в рамках единого федерального округа, когда будет кандидатов много, я думаю, на президентские выборы, будет достаточно высокая конкуренция, и могут быть кандидаты, которые не связывают себя с какой-либо конкретной политической партией, вот для этих кандидатов выполнить это требование достаточно сложно».

Если законопроекты будут приняты, то наблюдатели смогут прийти на участок без предупреждения, прямо в день голосования.

Количество подписей граждан для регистрации кандидатом на выборах Президента - не меняется, будущего народного избранника должны поддержать не менее двух миллионов россиян. Собрать подписи за кандидата - это еще полдела. Избирательная комиссия может забраковать автографы граждан, если, к примеру, в графе «адрес» не указывается, район нахождения населённого пункта, где зарегистрирован подписант. Теперь отклонить подпись по формальным основаниям будет значительно сложнее.

Андрей Клишас, член Совета Федерации России: «Есть позиция конституционного суда РФ, который говорит, что достаточно таких данных при сборе подписей о гражданине, которые просто позволят четко этого гражданина идентифицировать».



Махинации, связанные именно с голосованием по открепительным, так называемые «карусели», - были основной претензией к прошедшим выборам со стороны проигравших партий. Автор законодательной инициативы Андрей Клишас в фальсификации не верит, но считает, что опасения общества по этому поводу должны быть устранены.

Андрей Клишас, член Совета Федерации России: «Отменив открепительные удостоверения , мы тем не менее должны предложить механизм голосования для тех граждан, которые будут находиться в момент выборов не по месту своего постоянного жительства, регистрации».

Инициаторы законопроекта уже внесли предложения в Центризбирком, как смогут проголосовать, те, кто в пути. «Этим комплексом мер максимально исключаются любого рода «карусели» как явления, - прокомментировала «Газете.Ru» нововведения председатель ЦИК Элла Памфилова. - Нарушители даже в щёлочку не смогут проскочить».