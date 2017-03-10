«Колэнерго» и прокуратура добились закрытия сайтов со способами хищения электроэнергии

Служба безопасности филиала «Колэнерго» инициировала проверку трех сайтов, содержащих информацию с инструкциями о способах хищения электроэнергии.

Интернет-ресурсы распространяли материалы о способах незаконной корректировки показаний счетчиков потребления электроэнергии и ряд действий по неучтенному потреблению электроэнергии.

Прокурор Кольского района направил исковое заявление в суд. В ходе судебного заседания требования удовлетворены в полном объеме.

Информация, размещённая на указанных сайтах, признана запрещённой к распространению на территории России.