Корпорация Airbus показала электромобиль, который умеет летать

Корпорация Airbus на Женевском автосалоне представила новый концептуальный автомобиль «Pop.Up».

Главной особенностью новой разработки стало то, что автомобиль сможет летать, сообщает The Verge.

По замыслу разработчиков, это станет возможно благодаря тому, что небольшую пассажирскую капсулу на колесах объединят с квадрокоптером (летательный аппарат с четырьмя винтами).

Автомобилем будет управлять искусственный интеллект, он может будет прокладывать маршрут.

Под капотом концепта находится электромотор с нулевыми выбросами в атмосферу, а саму машину можно будет вызвать из гаража к месту назначения.

Фото: The Verge