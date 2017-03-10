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Кукольный мир в Арктическом университете

20:0110 марта 2017Просмотров: 208

Средство, чтобы вечно помнить детство. В студии Арктического университета «Отпечаток» состоялось открытие выставки авторской куклы.

Этой кукле игры противопоказаны по возрасту. Фарфоровой девочке - 125 лет, хрупкой фигурке место на полке. Галина Лунгу поправляет платье и рассказывает, что раньше малышкам давали их играть по праздникам, так как стоили дорого. А сейчас это антиквариат, и стоимость их ещё выше.

Галина Лунгу, коллекционер кукол: «Зачастую их обшивали те же портные, что и маленьких девочек. У куклы полностью гардероб маленького ребёнка. У неё штанишки, под платьем рубашка, нижняя юбочка одна, нижняя юбочка другая. Ну, и завершает комплект нижняя юбочка-сарафанчик».

Ангел замер на подоконнике, но, кажется, что вот-вот и он взлетит над другими куклами и гостями. Эта выставка - показ отчётных работ студенческого объединения авторской дизайн-студии «Куклы». Валентина Азарова - днём - кандидат экономических наук, вечером преподаватель художественного мастерства. После основной работы заниматься ещё и творчеством, признаётся, сложно, но приятно. Так как видишь результат работ.

Валентина Азарова, организатор выставки: «Фантазия почти у всех есть, они все молодые и у всех очень большой потенциал. А то, что нужно сделать технические какие-то моменты, то я им помогаю. Всё получается! Они приходят на мастер-класс просто так, а уходят с готовым изделием».

«Давайте делать мир прекрасней» решили преподаватели МАГУ и студенты, так и назвали выставку. И время не прошло даром, студия собрала много гостей. Так же были представлены текстильные картины, декоративные деревья и шёлковые шарфы, выполненные в стиле батик.

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